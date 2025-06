Desespero em Gaza transforma distribuição de alimentos em morte; veja vídeo

"Esse sistema humilhante forçou milhares de pessoas famintas e desesperadas a caminhar por dezenas de quilômetros até uma área que está praticamente pulverizada devido ao pesado bombardeio do exército israelense", afirmou a agência.

A entidade fez um apelo para que Israel suspenda o cerco e permitir que a ONU tenha acesso seguro e desimpedido para levar ajuda e distribuí-la com segurança. "Essa é a única maneira de evitar a fome em massa, inclusive de 1 milhão de crianças", alertou Lazzarini.

Outro apelo da ONU é para que Israel permita que jornalistas possam entrar em Gaza. "Com as narrativas concorrentes e as campanhas de desinformação em pleno andamento, a mídia internacional deve ter permissão para entrar em Gaza para relatar de forma independente as atrocidades em curso, incluindo o crime hediondo desta manhã", completou.