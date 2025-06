Prisão de brasileiro de 18 anos antes de formatura causa protestos nos EUA

"Eles são membros da comunidade, alunos em nossas salas de aula, atletas que competem representando Milford, músicos, artistas, amigos e vizinhos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar nossos alunos e famílias durante esses momentos difíceis", afirmou.

Governadora e senadora também criticam prisão

A prisão também levou a governadora de Massachusetts, Maura Healey, a ampliar as críticas contra Trump.

"Estou perturbada e indignada com as informações de que um estudante da Milford High School foi preso pelo ICE a caminho do treino de vôlei ontem", disse a governadora, neste domingo.

"Mais uma vez, as autoridades locais e os agentes da lei foram deixados no escuro, sem aviso prévio e sem respostas para suas perguntas", disse Healey em um comunicado. "Estou exigindo que o ICE forneça informações imediatas sobre por que ele foi preso, onde ele está e como esse processo está correndo. Meu coração está com a comunidade de Milford no que deveria ser um dia comemorativo de formatura. A administração Trump continua a criar medo em nossas comunidades, e isso está nos deixando menos seguros", completou.

Elizabeth Warren, senadora democrata e ex-candidata à Presidência dos EUA, foi às redes sociais para criticar a atitude do governo.