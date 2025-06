Após prender estudante brasileiro, EUA admitem que buscavam pai dele

As autoridades americanas anunciaram que a prisão do estudante brasileiro Marcelo Gomes, neste fim de semana, ocorreu por uma busca dos agentes pelo pai do garoto. Agora, eles insinuam que esperam que a ação force o homem - também brasileiro - a se entregar à Justiça.

Nesta segunda-feira, agentes do ICE confirmaram que Gomes está sob a custódia do serviço de imigração. "Ele tem 18 anos e está ilegalmente no país", disse Patricia Hyde, chefe da ICE em Boston.

A detenção do jovem, quando ia para o treino de vôlei, causou uma comoção em sua comunidade nos EUA, e reação de alguns dos principais nomes do partido democrata. Marcelo Gomes foi detido pelas autoridades migratórias no sábado, um dia antes de sua formatura no Milford High School, de Massachusetts. O caso passou a ser um reflexo do mal-estar na comunidade de imigrantes, principalmente na região com forte presença de brasileiros nos EUA.