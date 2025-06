Governadora democrata pede que Trump solte garoto brasileiro e monta defesa

"ICE admite que Marcelo não tem um antecedente criminal", disse. "Ele não era uma ameaça e nem era o alvo", destacou. "Eles precisam solta-lo. Ele pertence à escola, não a uma prisão", afirmou. "Fico ao lado da comunidade de Milford para pedir que ele seja solto", completou.

O caso do brasileiro ganhou repercussão nacional e passou a ser instrumentalizado pelos democratas, grupos de direitos humanos e ativistas para denunciar os abusos do governo de Donald Trump. A Casa Branca colocou uma meta de 3 mil prisões por dia, com o objetivo de cumprir a promessa de campanha do republicado e deportar 1 milhão de pessoas em um ano.