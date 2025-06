Onda de prisões nos EUA leva brasileiros ao desespero: governo prepara ação

Na região da Nova Inglaterra, no Nordeste americano, as prisões de brasileiros deram um salto de 400% desde janeiro, quando Trump assumiu.

No último fim de semana, a prisão de um estudante brasileiro indo para o treino de vôlei causou ainda uma comoção em sua comunidade e reação de alguns dos principais nomes do partido democrata.

Marcelo Gomes foi detido pelas autoridades migratórias dos EUA neste sábado, um dia antes de sua formatura no Milford High School, de Massachusetts. O caso passou a ser um reflexo do mal-estar na comunidade de imigrantes, principalmente na região com forte presença de brasileiros nos EUA.

A prisão levou a governadora de Massachusetts, Maura Healey, a ampliar as críticas contra Trump. "Estou exigindo que o ICE forneça informações imediatas sobre por que ele foi preso, onde ele está e como seu devido processo está sendo protegido. Meu coração está com a comunidade de Milford no que deveria ser um dia comemorativo de formatura. A administração Trump continua a criar medo em nossas comunidades, e isso está nos deixando menos seguros", completou.

Para o governo federal, porém, a ordem é a de não permitir que comunidades ou autoridades locais criem obstáculos para a onda de prisões. "Basta", disse a procuradora federal Lee Foley. "Não vamos tolerar quem impedir o trabalho do ICE. É crime ameaçar um agente. Isso não é negociável" alertou.