Trabalhador de aplicativo terá direitos mínimos; Brasil apoia, EUA rejeitam

Após dias de um intenso debate e articulações diplomáticas, governos decidiram criar uma convenção internacional para garantir direitos de trabalhadores de plataformas digitais. O processo será concluído em 2026 e procura reverter a precarização de trabalho de entregadores e funcionários de empresas que existem apenas de modo virtual.

As normas vão beneficiar milhões de entregadores de comida, motoristas e dezenas de outros segmentos que passaram a existir graças às plataformas de serviços que surgiram com as novas tecnologias de comunicação.

Brasil, África do Sul, a União Europeia, Reino Unido e outros governos eram favoráveis à proposta da criação de uma convenção internacional na OIT. Mas o governo de Donald Trump tentou impedir que o processo fosse aprovado. Os EUA lideraram um bloco que insistia que uma convenção teria um impacto negativo para a inovação tecnológica.