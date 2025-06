Musk diz que Trump está na lista de escândalo sexual, e guerra se aprofunda

A guerra que foi aberta entre Donald Trump e Elon Musk ganhou uma dimensão inédita nesta quinta-feira. O bilionário e ex-melhor amigo do presidente foi às redes sociais para informar que o republicano está na lista de pessoas que frequentaram as festas de Jeffrey Epstein, empresário já falecido e que esteve envolvido no centro de uma rede de prostituição e exploração de menores.

"É hora de soltar a bomba realmente grande: @realDonaldTrump está nos arquivos de Epstein. Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos", disse Musk. "Tenham um bom dia", completou.

Epstein foi acusado de abusar sexualmente de dezenas de meninas menores de idade no início dos anos 2000, mas acabou cumprindo apenas 13 meses de prisão. Ele foi indiciado por acusações federais em Nova York em 2019. O caso atraiu grande atenção devido às ligações de Epstein com membros da realeza, presidentes e bilionários.