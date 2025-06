ONU denuncia aumento de células neonazistas no Brasil e cobra ação

Uma empresa que fabricava bens que glorificavam o nazismo;

e indivíduos com afiliações ao neonazismo e ideologias associadas que foram implicados em crimes violentos.

A denúncia não se refere apenas aos casos específicos. No documento, a relatora se diz "preocupada com a apatia em relação às tendências do neonazismo demonstradas por funcionários do Estado e pelo governo nos estados afetados, como Santa Catarina".

"Ela saúda o estabelecimento pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos de uma Relatoria Especial para o Combate ao Crescimento de Células Neonazistas no Brasil, mas pede mais ações", aponta.

Entre as recomendações, da ONU cobra o governo a:

Assegurar que todas as formas de discurso de ódio incluídas no artigo 4.º da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial sejam incluídas no quadro jurídico nacional e alargar a aplicação de medidas legais e não jurídicas para prevenir e combater o discurso de ódio racista, incluindo quaisquer incidentes que possam constituir incitamento à discriminação, hostilidade ou violência;