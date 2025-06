Trump adota sanção contra quatro juízes de Haia por terem denunciado Israel

Ele ainda "convocou" os países que "ainda apoiam o TPI, muitos dos quais adquiriram sua liberdade ao preço de grandes sacrifícios americanos, para combater esse ataque vergonhoso à nossa nação e a Israel".

Logo no começo de seu mandato, ele já havia estabelecido a sanção contra Karim Khan, o procurador do Tribunal Penal Internacional, o primeiro indivíduo a ser alvo de sanções por parte do governo. Ele foi acusado de se envolver em "ações ilegítimas contra os EUA e nosso aliado Israel". O procurador, que é britânico, foi também acusado de abuso de poder ao pedir a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra.

No último dia 6 de fevereiro, Trump assinou um decreto colocando sanções contra o Tribunal Penal Internacional (TPI). O órgão com sede em Haia indiciou o primeiro-ministro de Israel por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A decisão ocorreu dois dias após Trump anunciar que negocia a retirada de palestinos de Gaza, e de acolher Netanyahu na Casa Branca.

A ordem executiva estabelecia sanções financeiras e o fim de vistos de entrada os EUA para os funcionários do Tribunal, assim como contra qualquer pessoa que ajude a corte a investigar cidadãos americanos ou aliados dos EUA. O documento indica que essas pessoas seriam uma "ameaça" à segurança nacional.

Mas faltava ainda definir quem seriam essas pessoas afetadas.

Temendo por sua própria existência, o tribunal antecipou o pagamento de salários a seus funcionários, adiantando os valores em três meses. Ainda assim, não existem garantias de que uma asfixia financeira seria suportada pela corte.