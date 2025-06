Tortura e violência: brasileiros nos EUA fazem denúncia e apelam a Lula

Mas a comunidade insiste que as ações do Itamaraty ainda são insuficientes.

Conforme o UOL revelou em abril, a explosão na procura por documentos nos consulados brasileiros gerou filas de meses para a obtenção dos documentos e mais de mil pessoas na lista de espera. Sem os documentos, famílias podem ser divididas ao serem presas pelas autoridades de Donald Trump.

Agora, o documento de denúncia é assinado por entidades como a Brazilian Worker Center, Grupo Mulher Brasileira, Brazilian American Center, Instituto Diáspora Brasil, Brazilian Resources Center, Source Hub, New England Community Center, Defend Democracy Brazil, Florida Immigrant Coalition, Deputados Brasileiros em Massachusetts e várias outras entidades.

Segundo eles, a comunidade brasileira nos Estados Unidos já ultrapassa 2 milhões de pessoas, das quais cerca de 57% são imigrantes em situação migratória vulnerável - com visto temporário, residência permanente ou fora de status, ou seja, sem cidadania norte-americana.

"Apesar das declarações da nova administração de que estaria focando em deportações de pessoas com antecedentes criminais, o que se observa na prática é uma onda crescente, intensa e violenta de prisões", diz a carta.

"Agentes mascarados têm prendido brasileiros sem mandado judicial, com longos atrasos de 3, 5 ou mais dias até que a pessoa apareça no sistema de custódia do ICE", alertam as entidade.