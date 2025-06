De olho na China, EUA preparam R$ 1,5 bi para explorar lítio brasileiro

"O empreendimento será instalado em área rural, contudo possui duas comunidades (Comunidade da Fazenda Velha e Comunidade do Barreiros) nos arredores do Projeto Bandeira. As comunidades do Barreiro e Fazenda Velha podem vir a sofrer impactos das ações do empreendimento, principalmente ligada à vibração ocasionado por maquinário, bem como o nível de vibração será alterado principalmente devido à necessidade de uso de explosivos para preparação da mina subterrânea e na fase de operação", indicou o parecer.

"A supressão da vegetação irá acontecer no processo de instalação do empreendimento. Ao alterar-se a biodiversidade de um local, alteram-se todas as características naturais, como a variedade genética dentro das populações e espécies, a variedade de espécies da flora, a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos ecossistemas e a variedade de comunidades, hábitats e ecossistemas formados pelos organismos", indicou.

"Sendo assim, o impacto ambiental sobre a flora é irreversível, uma vez que alteradas essas características é biologicamente impossível que essa comunidade seja no futuro totalmente idêntica à comunidade atual", completou.

Empresa se posiciona

Num comunicado ao UOL, a MGLIT indicou que reitera que o processo de licenciamento segue "rigorosamente todos os protocolos legais e regulatórios, de acordo com a legislação vigente". "Os estudos realizados no âmbito do processo de licenciamento ambiental evidenciaram que não há previsão de impactos diretos à Comunidade Quilombola Baú decorrentes da implantação e operação do Projeto Bandeira", afirmou.

"A companhia afirma que avaliou a dinâmica de sua operação em relação à Comunidade Remanescente de Quilombo Baú desde a elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA) e Plano de Controle Ambiental (PCA). Durante a elaboração do estudo, foi considerada a distância entre a Área Diretamente Afetada (ADA) do Projeto Bandeira e o núcleo residencial da Comunidade do Baú, respeitando os parâmetros normativos federais, uma vez que ainda não havia delimitação do território quilombola", aponta.