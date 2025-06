Guerra entre Musk e Trump revela como morrem as democracias

Eis uma lista não definitiva de todos esses abalos contra a democracia e a república:

Doador que ganha cargo

A briga trouxe à tona o conflito de interesses quando um partido político coloca para dentro do governo o seu maior financiador de campanha. No auge da troca de socos, nesta semana, Musk relembrou todos no partido republicano quem ele era e acusou Trump de "ingratidão".

Ele apenas usou essa palavra por pensar, realmente, que o partido lhe devia muito.

Vantagens indevidas

Outra revelação veio da parte de Trump, que disse que Musk ficou "louco" não por discordar do projeto de lei sobre arcabouço tributário, mas por ter visto suas vantagens nas vendas de seus produtos serem afetadas.