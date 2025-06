Brasil alerta que exigência de Macron para acordo comercial é 'inviável'

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou sua passagem pela França para insistir que, ao assumir a presidência do Mercosul no segundo semestre do ano, vai trabalhar para que o acordo entre os dois blocos seja finalmente concluído, 25 anos depois do lançamento do processo. "Abra o seu coração", apelou Lula diante de Macron.

A negociação foi fechada no final de 2024 entre o Mercosul e a UE. Mas, para que seja aprovado, os governos nacionais precisam dar seu voto. A França vem alertando que, nas atuais condições, não aceitará o pacto. Mas que poderia repensar caso suas preocupações sejam atendidas, principalmente no setor agrícola.

A pequena fresta aberta por Macron foi vista com otimismo no Mercosul. "É como se ele estivesse piscando e dizendo: estou pronto para negociar", admitiu um diplomata. Mas a busca, agora, é por uma outra saída que não passe pela exigência feita por Paris e que é vista como "intransponível" pelo Mercosul.

Compensações

O governo brasileiro teme que o mecanismo seja um instrumento usado para fechar o mercado europeu da noite para o dia. Ao longo dos últimos anos, os franceses fizeram várias propostas com a mesma intenção, sempre rejeitadas pelo Mercosul.

Na prática, o Brasil não precisaria do aval da França para fechar o acordo. Pelas regras, Macron não conta com votos suficientes para que, no Conselho Europeu, impeça a entrada em vigor do pacto com o Mercosul.