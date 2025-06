Humilhação, maus-tratos e pesadelo: brasileiro relata ao UOL prisão nos EUA

"O que me inconformava era que, no final do papel, havia a assinatura do guarda e a afirmação de que o agente havia dado a informação sobre o destino do imigrante em sua língua pátria. Era mentira", diz.

Marcelo conta que soube de apenas dois casos de crime ou ato violento envolvendo alguém do grupo de 150 imigrantes que ele conheceu no lugar. Um deles era um traficante de drogas, e o outro homem havia se envolvido numa briga depois de ficar bêbado numa festa.

Noites de oração e pesadelo

Naquela sala, nem Marcelo nem os demais detentos sabiam se era dia ou noite. Não havia janela e ninguém via a luz do sol. Mas, segundo o brasileiro, "o corpo dizia quando parecia ser noite". "Não tínhamos referência de tempo. Quando sentíamos que estávamos cansados, pensávamos que provavelmente era noite", conta.

Por dormir no concreto e com um cobertor de alumínio, Marcelo afirmou que ninguém conseguia fechar os olhos por mais de duas horas.

Para completar, a luz da sala jamais era apagada. "A melhor posição para dormir era com as costas para o chão. Mas, nesse caso, ficava com a luz dos olhos", afirma. "Algumas pessoas acordavam com pesadelos. Um deles contava que sonhava que estava sendo deportado, num avião."