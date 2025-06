Trump militariza ofensiva aos imigrantes, 'fecha' país e confrontos eclodem

A decisão de vetar vistos, de fato, foi anunciada como uma forma de "barrar criminosos e ameaçadas" do país e foi anunciada depois de um ataque terrorista no estado de Colorado. Naquele ato, porém, o responsável era um egípcio. Na lista de Trump, o Egito - um aliado estratégico - não foi incluído na lista das populações vetadas. Mas o veto deve atingir cerca de 140 mil pessoas que, por ano, viajam a partir desses países para os EUA, incluindo Sudão, Laos e Mianmar.

Confrontos em Los Angeles se transformam em "oportunidade"

Parte fundamental da militarização ocorreu a partir deste fim de semana, depois dos distúrbios gerados na região de Los Angeles entre imigrantes e as forças de ordem. A Casa Branca, de forma polêmica, anunciou o envio de 2 mil soldados para a Califórnia.

Mas o objetivo não apenas era abafar a violência. Em Washington, a crise foi considerada como a oportunidade que Trump esperava para poder militarizar a resposta à imigração e abalar os governos democratas em estados que estão tentando enfrentar as políticas do republicano.

Em diversas partes dos EUA, a ofensiva da polícia migratória - conhecida pela sigla ICE - vem gerando uma tensão cada vez maior, com comunidades se organizando para impedir a ação dos agentes federais.

A nova determinação, portanto, abre a possibilidade para que militares sejam enviados para qualquer região do país. No documento assinado por Trump na noite de sábado, o estado da Califórnia sequer é mencionado. O memorando apenas diz que as tropas poderão ser destacadas em qualquer local do país onde o ICE tenha problemas para realizar prisões e deportações. Agora ou no futuro.