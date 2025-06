Brasil apresenta proposta contra perda econômica por pacto de Milei e Trump

O Brasil quer blindar suas exportações para a Argentina, diante da possível aproximação comercial entre Javier Milei e Donald Trump. Nesta quarta-feira, as delegações dos países do Mercosul se reúnem em Buenos Aires, pressionadas pelo governo de Milei para rever as regras do bloco. O argentino, que preside o Mercosul até meados do ano, quer abrir espaço para poder negociar individualmente um acordo de livre comércio com Donald Trump.

Mas o Itamaraty não está disposto a ver um mercado crítico para o setor industrial local ser ocupado por produtos americanos, deslocando as exportações brasileiras.

Para fechar um acordo com os EUA, Milei precisa de um sinal verde para desfazer um dos princípios do Mercosul: o de que tratados com parceiros pelo mundo apenas poderiam ser estabelecidos com a participação de todos os membros do bloco.