Curadora brasileira é demitida e escoltada em NY ao citar genocídio em Gaza

A curadora brasileira Karolina Ziulkoski foi demitida e escoltada para fora de um evento em Nova York, depois de ter denunciado os crimes em Gaza. Ela trabalhava YIVO Institute for Jewish Research e, ao fazer uma apresentação em um painel sobre uma exposição que realizou, fez uma referência ao "genocídio" contra o povo palestino.

O fato ocorreu na última quinta-feira, num dos centros culturais de Manhattan. A fala da brasileira fazia parte de um debate sobre uma exposição dedicada ao judeu Itskhok Rudashevski, que mantinha um diário durante o auge do nazismo. Nele, o jovem criticava alemães, lituanos e até mesmo outros judeus que participaram de ações do regime de Adolf Hitler e muitos dos trechos do diário revelam um sentimento de traição.

"Antes de terminar, há outra coisa que eu gostaria de acrescentar", disse ao público. "Estou falando por mim mesmo aqui. A coragem moral de Rudashevski realmente me inspirou. Acredito que a melhor maneira de honrar sua memória e a de todos os que morreram no Holocausto é falar contra o genocídio", disse. "E há um genocídio acontecendo agora na Palestina", afirmou.