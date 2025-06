Israel comete 'crime de extermínio' contra palestinos, diz inquérito da ONU

Crianças deslocadas em frente a escombros em Rafah, na Faixa de Gaza, após cessar-fogo entre Israel e Hamas Imagem: Bashar Taleb - 19.jan.2025/AFP

Os ataques das forças de segurança israelenses danificaram mais da metade de todos os locais religiosos e culturais na Faixa de Gaza, parte de uma campanha mais ampla para destruir alvos civis e infraestrutura por meio de ataques aéreos e bombardeios.

"Os ataques israelenses também visaram locais religiosos que serviam de refúgio, matando centenas de pessoas, inclusive mulheres e crianças", disse. A Comissão concluiu que as forças de segurança israelenses sabiam ou deveriam saber a localização e a importância dos principais locais culturais de Gaza e deveriam ter planejado todas as operações militares para garantir que não houvesse danos.



Todos os dez locais religiosos e culturais de Gaza investigados pela Comissão constituíam objetos civis no momento do ataque e sofreram uma destruição devastadora para a qual a Comissão não conseguiu identificar uma necessidade militar legítima. Os artefatos foram destruídos, removidos ou saqueados

ONU



Na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, a Comissão constatou que as autoridades israelenses "se apropriaram, desenvolveram e lucraram" com locais de patrimônio cultural que representam culturas palestinas, judaicas e outras, deslocaram residentes palestinos desses locais e bloquearam ou restringiram severamente o acesso dos palestinos a esses locais.

"Os ataques a locais culturais e religiosos afetaram profundamente a cultura intangível, como práticas religiosas e culturais, memórias e história", disse Pillay. "O direcionamento e a destruição de locais históricos, a limitação do acesso a esses locais na Cisjordânia e o apagamento de sua história heterogênea corroem os laços históricos dos palestinos com a terra e enfraquecem sua identidade coletiva", insistiu.



Em suas recomendações, a Comissão pede que o governo de Israel acabe imediatamente com os ataques contra instituições culturais, religiosas e educacionais e com a apreensão e o uso militar de tais instituições. Ela também pede que acabe imediatamente com a ocupação ilegal do território palestino e cesse todos os planos e atividades de assentamento.



A Comissão ainda pede às autoridades de fato em Gaza que parem de usar objetos civis para fins militares.