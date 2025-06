Postos do Brasil nos EUA vivem escassez de funcionários e filas se acumulam

Hoje, o Brasil possui a décima maior rede de postos no exterior, com mais de 200 representações entre embaixadas, consulados e missões. Mas se a população brasileira no exterior aumentou de forma exponencial nos últimos anos, o número de servidores administrativos e consulares tem diminuído.

Segundo os dados, existe um déficit de 231 cargos vagos de Oficiais de Chancelaria. Das mil vagas regulamentadas, havia 905 cargos ocupados em 2012. Em maio de 2025, esse número era de apenas 769.

Sem concurso desde 2008, o número de Assistentes de Chancelaria - uma outra categoria da administração no Itamaraty - caiu de 636 para 341 entre 2012 e 2025, uma perda de 46% dos servidores em menos de duas décadas.

O levantamento também mostra que não há nenhum oficial de Chancelaria em exercício em 27% das embaixadas e 24% dos consulados. 49% das embaixadas possuem apenas um ou nenhum Oficial de Chancelaria, enquanto 50% dos consulados possuem até dois.

A existência de grandes eventos políticos e diplomáticos no Brasil em 2024 e em 2025 também exigiu que muitos desses funcionários fossem repatriados ao país e colocados à disposição para a cúpula do G20, Brics e para a COP 30.

Efeito Trump gera filas de meses em consulados do Brasil nos EUA

Se o problema é crônico e afeta as representações do Brasil pelo mundo, a realidade é que a escassez nos EUA está resultando em uma crise para centenas de famílias. Com 2 milhões de brasileiros vivendo em cidades americanas, a ofensiva do governo de Donald Trump contra imigrantes fez explodir o volume de trabalho nos consulados diante de famílias que buscam documentos como certidão de nascimento para os filhos ou passaportes.