Brasil prevê deportação em massa dos EUA e prepara plano de acolhimento

Uma das ideias é a de direcionar parte das taxas coletadas pelos consulados para que fiquem nos próprios postos no exterior.

O governo brasileiro continua trabalhando com a Organização Internacional de Migrações (OIM) para montar uma estrutura para esse acolhimento. Por décadas, a entidade tem atuado em diferentes partes do mundo, também assessorando governos na recepção de seus nacionais que retornam aos países de origem.

Uma medida provisória determinou o envio de recursos para ajudar no acolhimento dos primeiros voos com deportados. A interiorização dos brasileiros que desembarcam em Manaus estava sendo feito por aviões da FAB. Mas a ideia é que esse processo seja transformado em um programa, com a ajuda da OIM.

Além do transporte, Macaé Evaristo aponta que o plano é o de garantir que as crianças possam ser inscritas em escolas locais, que as famílias tenham acesso ao SUS e que haja um apoio jurídico. Muitos dos deportados foram obrigados a deixar tudo que tinham nos EUA, com seus bens confiscados ou abandonados. "Estamos em diálogo com a Defensoria Pública da União para avaliar caminhos que podem ser usados para que essas pessoas tenham acesso a seus patrimônios", disse. "Tudo que elas tinham ficou nos EUA", destacou.

EUA sinalizam que ampliarão deportações

A nova fase do governo brasileiro ocorre depois de uma coleta de dados realizada por diplomatas e que sugere que haverá um salto na ofensiva contra os imigrantes nos EUA.