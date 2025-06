China e Rússia denunciam Israel e EUA, e ONU vê racha entre potências

"Fica-se com a impressão de que a liderança de Israel está convencida de que tem total liberdade na região e provavelmente pensa que pode desrespeitar todas as normas legais e substituir todos os órgãos internacionais, inclusive o Conselho de Segurança e a AIEA", disse.

"A Federação Russa condena veementemente essa ação. A aventura militar empurra a região para a beira de uma guerra em grande escala, e a responsabilidade por todas as consequências dessas ações recai totalmente sobre a liderança israelense e aqueles que a incentivam", disse.

Moscou ainda saiu em defesa do Irã, indicando que a resposta estaria "totalmente de acordo com o artigo 51 da carta da ONU".

Um atitude semelhante foi tomada por Pequim. "A China condena as ações de Israel que violam a soberania, a segurança e a integridade territorial do Irã e se opõe à intensificação das tensões e à expansão dos conflitos, e está profundamente preocupada com as possíveis consequências graves das operações israelenses", afirmou a delegação chinesa na ONU.

"O aquecimento abrupto da região não serve aos interesses de ninguém. Pedimos a Israel que cesse imediatamente toda aventura militar, evite aumentar ainda mais as tensões e conclame todas as partes relevantes a respeitar a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, resolva as disputas por meios políticos e diplomáticos e mantenha conjuntamente a paz e a estabilidade regionais", afirmou.

Pequim ainda mandou um recado aos americanos, "Os países com influência significativa sobre Israel devem praticamente desempenhar um papel construtivo", pediu.