Corte permite que Trump mantenha, por enquanto, tropas em Los Angeles

Trump vence batalha judicial em meio a protestos

Derrubar a decisão da Justiça era considerado como estratégico para o governo Trump que, neste final de semana, enfrentará protestos em todo o país. No sábado, um desfile militar inédito em Washington ainda promete ampliar a tensão. Ele vai ocorrer no mesmo dia do aniversário do presidente.

Ainda assim, a decisão que encerrava o destacamento das tropas e que foi tomada pelo juiz Charles Breyer foi considerada como um golpe contra a narrativa de Trump e sua versão dos fatos.

Segundo o juiz federal, Trump ultrapassou os limites de seu poder. Numa audiência nesta quinta-feira, Breyer rejeitou o argumento do advogado do governo de que os tribunais não têm autoridade para analisar a decisão do presidente sobre a necessidade ou não da Guarda Nacional. "Essa é a diferença entre um governo constitucional e o Rei George. Não é o fato de o líder poder simplesmente dizer algo e isso se tornar realidade", disse o juiz.

No início da semana, o presidente determinou o envio de 2.000 homens para Los Angeles, supostamente para lidar com as manifestações contra as políticas de imigração. Horas depois, emitiu a ordem para destacar mais 2.000 soldados e 700 fuzileiros navais.

A Justiça agiu, porém, depois que o governador da Califórnia, Gavin Newsom, acionou as cortes e acusou Trump de adotar uma postura autoritária.