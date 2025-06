Irã diz que ataque de Israel matou 78 e feriu 320: 'Guerra'

"A cumplicidade dos Estados Unidos nesses ataques terroristas é inquestionável. As autoridades dos Estados Unidos confessaram expressa e descaradamente sua ajuda e assistência intencionais aos crimes e violações graves que o regime israelense cometeu na noite passada, incluindo a transferência deliberada de armas", insistiu.

"Não esqueceremos que nosso povo perdeu a vida em decorrência dos ataques israelenses com armas americanas. Essas ações equivalem a uma declaração de guerra. Elas são as mais recentes em um padrão longo e bem documentado de comportamento ilegal, desestabilizador e agressivo do regime israelense, um regime que age com impunidade porque é protegido por aliados poderosos. Isso precisa acabar", defendeu.

Ele ainda prometeu que "a resposta do Irã será firme, legal e essencial para restaurar a dissuasão, defender nossa soberania e defender os princípios do direito internacional".

"Não se pode permitir que nenhum agressor aja com impunidade", completou.