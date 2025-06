Com tropas e milhões de pessoas nas ruas, EUA vivem dia de tensão e teste

O presidente também fará um discurso, no qual irá destacar os feitos das forças americanas ao longo da história. Mas ele deve usar ainda o palco para mandar uma mensagem a seus opositores.

Pelas ruas de Washington desfilarão 6,6 mil soldados, 50 aeronaves militares, 150 veículos, cavalaria e um show aéreo com helicópteros, aeronaves e paraquedistas.

Oficialmente, o evento custará US$ 45 milhões. Desse total, US$ 16 milhões serão usados para reparar as ruas de Washington danificadas pelos tanques, após o desfile.

Em uma entrevista à NBC News, no mês passado, Trump rejeitou a acusação de que os valores seriam excessivos. "São insignificantes em comparação com o valor de fazê-lo", insistiu. "Temos os melhores mísseis do mundo. Temos os melhores submarinos do mundo. Temos os maiores tanques do exército do mundo. Temos as melhores armas do mundo. E vamos comemorar isso", insistiu.

O ato faz parte de uma ofensiva de promoção "patriotismo" do governo ultraconservador. Além do desfile, Trump assinou decretos para mudar nomes de bases militares, "restabelecer a verdade" na forma de apresentar a história do país, proibir livros sobre diversidade nas academias militares e censurar exposições que não façam uma apologia ao sentimento "patriótico".

"Dia sem Rei"

O desfile, porém, ocorre no mesmo momento em que ativistas por dezenas de cidades vão promover atos para "rejeitar o autoritarismo e a militarização da nossa democracia". A data está sendo chamada de "Dia sem Rei", numa alusão à tentativa de Trump de impor suas políticas, violando as leis. Para os organizadores, o desfile militar é uma "demonstração de poder similar ao que fazem ditaduras pelo mundo".