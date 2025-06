Polícia suspeita que atirador planejava atacar protesto anti-Trump

Como resposta, um dos protestos que estava planejado para acontecer no nordeste de Minneapolis hoje foi cancelado.

No lugar de uma marcha, haverá apenas uma reunião silenciosa do lado de fora do edifício do Capitólio estadual. "Achamos que é importante nos reunirmos pacificamente. Diante desse horror, vamos lamentar e marcar nossa determinação por um futuro pacífico, justo e democrático", disse o grupo que organiza o ato, nas redes sociais.

"Dia sem Rei"

Os atos foram organizados para "rejeitar o autoritarismo e a militarização da nossa democracia". A data está sendo chamada de "Dia sem Rei", numa alusão à tentativa de Trump de impor suas políticas, violando as leis. Para os organizadores, o desfile militar que Trump sediará em Washington, também hoje, é uma "demonstração de poder similar ao que fazem ditaduras pelo mundo".

Os atos vão ocorrer em Nova York, Seattle, Chicago, Austin, Las Vegas e dezenas de outras cidades. Trump alertou, porém, que qualquer manifestação em Washington DC será respondida "com força", enquanto ativistas preparam um ato chamado "recuse o fascismo". Apenas na Califórnia são mais de 200 eventos previstos.

Em abril, ativistas afirmam que conseguiram levar 3,5 milhões de pessoas às ruas. Agora, a expectativa é de que o número seja ainda maior. Na última quarta-feira, os organizadores dos protestos realizaram uma vídeo conferência para repassar informações aos grupos locais. 4 mil pessoas apareceram.