Sob forte policiamento, atos se espalham contra Trump: 'Não temos reis'

Em Nova York, a estimativa dos organizadores era de 75 mil pessoas estivessem no local como uma reação à decisão de Trump de convocar para Washington um desfile militar, inédito na história recente americana.

Mas a polícia fez questão de alertar que não toleraria violência e, apesar de não revelar os números, apontou que iria incrementar de forma significativa o dispositivo de segurança.

Em Minnesota, os protestos foram cancelados diante do assassinato de uma deputada estadual. No Texas, uma "ameaça crível" foi feita contra os legisladores do estado que planejavam participar do protesto em Austin. "Por uma questão de cautela, o Capitólio (estadual) foi evacuado por volta das 13 horas e permanece temporariamente fechado", disse a polícia local.

Manifestantes em Nova York admitiram que esse era um "cenário novo" para uma geração inteira de americanos. Pelas ruas, exemplares da constituição eram vistos. "Jamais imaginei que estaria vivendo isso", afirmou Beth, uma americana de 72 anos, ao lado de sua irmã.

Na cidade da costa leste, um dos destaques foi a presença de Susan Sarandon, a atriz que venceu o Oscar. Na liderança da marcha, ela carregava uma faixa contra Trump.

O ato ainda foi marcado por uma presença constante de bandeiras americanas. A data coincidia com o Dia da Bandeira, mas também foi uma reação às acusações por parte do governo Trump de que os protestos estariam sendo feitos por estrangeiros e "invasores". Em Los Angeles, no início da semana, bandeiras mexicanas dominaram as manifestações, levando a Casa Branca a instrumentalizar as imagens para acusar os manifestantes de serem "anti-americanos".