ONU denuncia violações contra imigrantes nos EUA

Nesta segunda-feira, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Truk, usou seu discurso sobre a situação global para alertar sobre as políticas adotadas por Trump.

"Nos Estados Unidos, a prisão e a deportação de um grande número de estrangeiros, inclusive para países terceiros, levantam sérias preocupações sobre o respeito a seus direitos", alertou o comissário, maior autoridade da ONU em Direitos Humanos.

Nas últimas semanas, o governo Trump estabeleceu a meta de prender 3 mil pessoas por dia. Durante a campanha eleitoral, sua indicação era de que a ofensiva seria dirigida contra criminosos estrangeiros. Mas a realidade é que comunidades inteiras passaram a viver a angústia de prisões e deportações.

Outro alerta da ONU se refere ao uso de tropas para conter manifestações. "Enquanto as pessoas protestam contra esses acontecimentos, exorto as autoridades a respeitarem o direito de reunião pacífica e a defenderem os direitos humanos na aplicação da lei, inclusive abstendo-se de recorrer à força militar quando as autoridades civis forem capazes de manter a ordem pública", pediu Turk.

Na semana passada, o governo americano havia determinado o uso da Guarda Nacional para qualquer ato que pudesse criar um obstáculo para as operações de deportação. A situação na Califórnia ampliou a tensão no país e, no último fim de semana, milhões de americanos saíram para protestar.

A ONU ainda criticou a decisão dos Estados Unidos e da Argentina de adotar políticas contra a comunidade transgênero e minorias. "Funcionários do governo fizeram declarações difamando pessoas transgêneras e não binárias e restringindo seus direitos", acusou Turk.