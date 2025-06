Suspeito de matar democrata é detido; alvos incluíam clínicas de aborto

"É inaceitável que as pessoas de nossa comunidade de obstetras e ginecologistas tenham que trabalhar e viver com medo como resultado da prestação de cuidados essenciais de saúde reprodutiva", disse a American College of Obstetricians and Gynecologists.

A entidade Planned Parenthood North Central States disse que estava trabalhando com a polícia local para aumentar as patrulhas em todas as suas instalações. "Nossas portas permanecerão abertas", disse Ruth Richardson, presidente e diretora executiva, em um comunicado.

Alerta ao governo Trump

Segundo Tim Waltz, governador do estado, mais de cem policiais atuaram na captura. Ele ainda explicou que foi uma das filhas da deputada que agiu de forma "heroica". Ela "salvou inúmeras vidas" ao ligar para a polícia, enquanto os pais eram mortos.

O governador, que foi o candidato à vice-presidente pela chapa de Kamala Harris, mandou um recado aos aliados e à base mais radical de Donald Trump. "Vemos a violência emergir em nosso país. Isso não pode ser a forma de lidar com nossas diferenças. Falem com seus vizinhos, e não brigam. Deem as mãos", disse. Ele usou o momento para pedir que a "decência" volte à política. "O país precisa lidar com suas feridas", insistiu.

Enquanto isso, o senador estadual John A. Hoffman, baleado, está agora se recuperando.