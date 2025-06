50 anos depois, família de Herzog será indenizada pelo estado brasileiro

De acordo com a nota, o advogado-geral da União, Jorge Messias, sinaliza que o acordo "revela o compromisso da AGU com a reparação de graves violações cometidas contra cidadãos durante a ditadura implementada no país a partir do golpe de Estado ocorrido em 1964".

"Ele destaca que a reparação à família de Vladimir Herzog, além de promover justiça em relação a um dos episódios mais lamentáveis e bárbaros cometidos durante o período de exceção no país, é mais uma mostra da inequívoca disposição do atual governo federal de promover os direitos humanos, a memória e a verdade históricas", diz o texto.

"Com esse acordo, demonstramos que somos capazes de nos importar, de nos indignar profundamente", diz a procuradora-geral da União, Clarice Calixto. "Construímos, portanto, uma resposta à altura da provocação do jornalista Herzog, que dizia que quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra outros, já não podemos nos considerar seres humanos civilizados", conclui.

Agora, o acordo será enviado pela AGU à Justiça Federal para homologação. No próximo dia 26 deste mês, véspera da data em que o jornalista completaria 88 anos, será realizado ato simbólico de celebração do acordo na sede do Instituto Vladimir Herzog (IVH), na Rua Duartina, 283, Sumaré, em São Paulo (SP).

Num comunicado, o Instituto Vladimir Herzog indicou que "esse importante avanço histórico acontece no marco de 50 anos desse crime e da incansável luta de Clarice Herzog por justiça para Vlado".

Segundo os advogados Beatriz Cruz e Paulo Abrão, integrantes do escritório Cruz e Temperani Advogados Associados, autores da ação, "tal reconhecimento do Estado Brasileiro por meio da AGU, é um marco jurídico e histórico para a luta por memória, verdade e justiça no país".