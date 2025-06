Brasileiro é eleito para comitê da ONU sobre desaparecimentos forçados

Mal-estar marcou relação entre Comitê da ONU e governo Bolsonaro

A eleição do brasileiro também faz parte de um processo de ruptura em relação ao comportamento que o governo de Jair Bolsonaro vinha mantendo com o comitê. Em 2021, o exame realizado pelo comitê em relação ao país se transformou num ato de constrangimento para o governo Bolsonaro.

Naquele momento, os membros do comitê cobraram esclarecimentos sobre a relação entre a milícia e agentes do Estado, apontando que receberam dados de envolvimento de ambos em crimes no país. Mas os mesmos peritos internacionais ficaram indignados diante da declaração de um dos membros da delegação brasileira de que o número de desaparecimentos no país não justificava a criação de um mecanismo para reunir dados e investigações.

Coube à relatora do comitê, Milica Kolakovic-Bojovic, apresentar perguntas durante a sabatina. "Temos informações sobre desaparecimentos que ocorrem hoje, incluindo por parte da polícia militar, assim como por grupos paramilitares formados por agentes do Estado", disse.

Segundo ela, as vítimas mais frequentes eram indígenas, afrobrasileiros, pobres e população das periferias. A relatora ainda destaca como famílias têm hesitado em denunciar desaparecimentos, alegando o risco de represália, e como a falta de progresso nas investigações tem levado à impunidade.

Mas um mal-estar tomou conta do evento. Brasília deixou claro que não iria responder a algumas das perguntas, consideradas como "fora da realidade" e rejeitando também denúncias de que haveria base para falar em extermínio de povos indígenas.