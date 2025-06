Morador de Teerã relata ao UOL vida sob bombas: 'Esperança e medo'

"Muitos saíram antes mesmo do anúncio de Donald Trump de que Teerã deveria ser "evacuada"", contou. "Alguns até optaram por ficar quando o presidente americano declarou isso", ironizou o morador.

Um dos principais problemas, segundo ele, é que começa a faltar tudo. "Já há já escassez de água, cigarros e pão. Tudo ficou 25% mais caro em poucos dias", contou.

Segundo ele, as pessoas ficam o maior tempo possível dentro de suas casas. "Não há praticamente nenhuma orientação por parte do governo. Quem está sozinho tenta encontrar famílias para se manter juntos e ter companhia", disse.

"São as pessoas que trocam informações sobre como se cuidar, como se esconder de bombas, como lidar com as crianças e com o stress", contou.

O acesso à informação deixou de ser os canais estatais do governo. "Abandonamos tudo isso. Não há como acreditar no que dizem. Seguimos informações por diferentes canais no Telegram", disse.

O acadêmico explicou que a população hoje se divide em dois grupos: "Aqueles que querem o fim do regime e quem quer que a guerra acabe, mesmo que isso signifique tolerar o regime da república islâmica que tanto odeiam".