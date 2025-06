Deportação aprofunda violência doméstica contra brasileiras nos EUA

"Essa crise que estamos enfrentando, o medo e as perseguições estão abalando os relacionamentos de diversas formas. A partir de relatos em grupos de brasileiras e da organização Mantena Global Care, que atende a comunidade brasileira em Newark, muitas brasileiras estão tendo sua situação imigratória usada para serem controladas e abusadas por seus parceiros", denunciou a pesquisadora.

"Muitas são chantageadas e ameaçadas, e estão com muito medo de deixar a relação, de denunciar e de procurar profissionais de saúde. Elas têm receio de serem detidas e deportadas, o que as impede de buscar ajuda. Além disso, temem que seus parceiros, que são os pais de seus filhos, também possam ser deportados, aumentando ainda mais sua vulnerabilidade", completou.

Medo de deportação é obstáculo para denúncia

Uma das conclusões do estudo se refere aos obstáculos para as denúncias. Ao serem questionadas sobre qual foi a maior dificuldade encontrada durante o processo de denúncia da violência, as mulheres apontaram para a dependência financeira, o medo de represálias ou da deportação, a barreira linguística, e a falta de informação sobre os próprios direitos e o funcionamento do sistema legal norte-americano.

No estudo, uma das entrevistadas afirmou que "muitas vítimas não conhecem seus direitos ou o processo legal, o que gera insegurança sobre como proceder."

"Esses relatos evidenciam que a violência doméstica, no contexto da migração, é agravada por um ambiente de isolamento e desinformação, no qual as vítimas se sentem perdidas, vulneráveis e, muitas vezes, desacreditadas", indicou o coletou.