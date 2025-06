EUA ameaçam entrada de 1,4 bi de pessoas; alvos são África e países pobres

Atualmente, o governo americano envia uma parte dos deportados para prisões de segurança máxima em El Salvador, principalmente quando se trata de supostos criminosos de países que não aceitam recebê-los de volta.

Se em 60 dias esses governos não oferecerem uma alternativa, as medidas entrarão em vigor contra seus nacionais.

Perfil da lista é dominado por países pobres e de maioria negra

Apesar da lista ser estabelecida supostamente com base em temas de segurança nacional, governos africanos destacaram que existe um perfil explícito ao fechar a entrada dos EUA: negros e pobres.

Dos 36 novos países sendo considerados, 25 deles estão na África e com populações importantes como Angola, República Democrática do Congo, Nigéria ou Egito. Na lista anterior, dos 19 países atingidos, dez eram africanos, entre elas a República do Congo.

A reação no continente africano foi de indignação. No Chade, por exemplo, o governo decidiu suspender todos os vistos para cidadãos americanos por uma questão de "reciprocidade". "O Chade não tem aviões para oferecer nem bilhões de dólares para dar, mas o Chade tem sua dignidade e orgulho", anunciou o presidente Mahamat Idriss Déby Itno em uma publicação no Facebook e fazendo alusão ao avião que Trump ganhou do Catar.