Parceria amplia acesso de refugiados ao mercado de trabalho no Brasil

"Ciente de que o emprego é o principal pilar para o recomeço de uma pessoa ou família em um novo país, a Vagas.com, em colaboração com o ACNUR e ONGs parceiras como Ven, Tú Puedes, Círculos de Hospitalidade e Cáritas, tem focado seus esforços em preparar esses profissionais para os desafios do mercado local", afirma a empresa de tecnologia criada em 1999 e focada no processo recrutamento e seleção no Brasil.

Desde o início da parceria, foram realizados 11 workshops práticos, focados na construção de um currículo competitivo no formato brasileiro e na preparação para processos seletivos. Esses encontros já impactaram diretamente profissionais de países como Venezuela, Cuba, Afeganistão, Síria e Angola, que enfrentam barreiras como o idioma e a complexa e cara revalidação de diplomas.

Segundo a a empresa, uma das iniciativas mais importantes dessa colaboração é a criação de um campo de autodeclaração para pessoas refugiadas na plataforma Vagas.com. "A nova funcionalidade permite que empresas comprometidas com a diversidade filtrem ativamente currículos de profissionais refugiados, transformando a intenção de incluir em uma política de contratação efetiva e mensurável", explicou.

Em 2024, a empresa registrou 113 cadastrados na plataforma, em junho deste ano, já são 306, um salto de 170%.

"Acreditamos que a tecnologia deve servir como uma ponte para a inclusão. O campo de autodeclaração não é apenas um detalhe técnico; é uma porta que se abre. Em conjunto com os workshops realizados com o ACNUR e nossos parceiros, estamos criando um ecossistema completo: preparamos o talento e, ao mesmo tempo, entregamos às empresas a ferramenta para encontrá-lo", afirma Ariane Santana, especialista em DEI da Vagas.com.

"Nosso objetivo é ir além das estatísticas e ajudar a reescrever histórias de vida com a dignidade que só o trabalho pode oferecer", disse.



Segundo declarações do ACNUR, a colaboração com o setor privado é essencial para garantir que pessoas refugiadas possam reconstruir suas vidas.