Sob Trump, Fifa esconde campanha contra racismo no Mundial de Clubes

No Mundial de Clubes, a tradicional campanha da Fifa também sumiu nos primeiros jogos. Nas braçadeiras dos capitães, a única frase era a de que "o futebol une o mundo", enquanto os cartazes que eram levados ao campo pelos jogadores foram suprimidos.

O site The Athletic revelou que a Fifa havia produzido um material para usar o palco da competição para passar o recado. Mas, sem explicações, nenhuma campanha foi veiculada, nem nos estádios e nem nas redes sociais.

A reação negativa gerada pela supressão das mensagens levou a Fifa a reinstalar algumas das iniciativas. Na quarta-feira, 30 minutos antes de um jogo entre o Real Madri e o Al Hilal, a entidade colocou nos telões do estádio um vídeo com sua campanha "No To Racism". Naquele momento, o estádio ainda estava praticamente vazio. Ao redor do gramado, a frase também foi veiculada.

Imediatamente, o presidente da Fifa Gianni Infantino foi às redes sociais para destacar o "compromisso" da entidade com o combate ao racismo. Tratava-se de um gesto diante do Dia Internacional contra o Discurso de Ódio.

Mas isso não significou que a campanha fora retomada. No jogo entre Palmeiras e Al Ahly, em Nova York na quinta-feira, não houve qualquer referência ao tema. Na sexta-feira, 30 minutos antes do jogo entre Flamengo e Chelsea, uma vez mais o vídeo foi colocado no estádio. Mas sem ainda a transmissão da partida pelas televisões.

Em outros jogos na sexta-feira, um apelo à "não discriminação" também surgiu no telão, mas sem uma referência ao racismo. A menção ao combate à discriminação é tolerada pela Casa Branca, já que implica que brancos tampouco podem ser alvo de injustiças.