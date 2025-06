Trump entra na guerra e anuncia ataque contra instalações nucleares do Irã

De acordo com o jornal The New York Times, o governo explicou que várias bombas de bunker de 30,000 libras foram lançadas e que as avaliações iniciais de danos indicaram que a instalação havia sido "retirada da mesa".

Yoav Gallant, ex-ministro da Defesa de Israel, disse em uma publicação na mídia social que o presidente Trump havia tomado uma "decisão ousada para os Estados Unidos, para Israel e para toda a humanidade".

Ainda na sexta-feira, diante do Conselho de Segurança da ONU, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou que "os ataques a instalações nucleares na República Islâmica do Irã causaram uma forte degradação na segurança nuclear e na proteção no Irã". "Embora até o momento não tenham levado a uma liberação radiológica que afete o público, há um perigo de que isso ocorra", alertou.

Até agora, Trump vinha insistindo que atuaria apenas na defesa de Israel e havia dado duas semanas para tomar uma decisão de um envolvimento nos ataques. Seu anúncio, portanto, pegou diplomatas e grupos políticos de surpresa.

Os democratas imediatamente alertaram que Trump havia entrado em guerra sem a aprovação do Congresso americano.

A medida ainda promete causar polêmica dentro de seu próprio núcleo de apoio. Sua base insistia que havia eleito Trump para a Casa Branca para encerrar o envolvimento militar dos EUA no exterior, em especial no Oriente Médio.