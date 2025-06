Trump defende mudança de regime no Irã; Rússia e China denunciam EUA

Mais cedo, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, o secretário de Defesa Pete Hegseth e o secretário de Estado Marco Rubio afirmaram que o governo americano não buscava a queda do regime de Ali Khamenei, o líder supremo.

A postagem ocorreu no mesmo momento em que, em Nova York, a delegação do Irã discursava no Conselho de Segurança da ONU, que se reuniu em caráter de emergência neste domingo.

Na reunião, o embaixador do Irã na ONU, Ali Bahreini, criticou a "brutal" ofensiva militar americana e insistiu que o programa nuclear era apenas um "pretexto fabricado" para justificar uma violação da soberania do país. "Não há evidências para substanciar a alegação de que estamos prestes a obter uma arma nuclear", afirmou. Segundo ele, os ataques foram "politicamente motivados" e o objetivo era "destruir a diplomacia".

Para o embaixador, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é um "criminoso" e "dragou os EUA para uma nova guerra". "O governo americano sacrificou sua segurança para resgatar Netanyahu", disse o embaixador. "Israel e EUA decidiram destruir a diplomacia e foi usada para criar uma ilusão na comunidade internacional", disse.

O iraniano anunciou que a resposta de Teerã será "proporcional" e a retaliação vai depender da avaliação das Forças Armadas. "Vamos mostrar nossa dignidade e grandeza ao mundo", alertou.

Trocas de acusações e pedido de cessar-fogo

Enquanto Trump soltava uma bomba nas redes sociais, a escalada militar no Oriente Médio se transformava em uma troca de acusações no Conselho de Segurança da ONU. Russos, chineses, argelinos, paquistaneses e outros países usaram o encontro para denunciar os atos americanos e de Israel contra o Irã e propor um cessar-fogo, que será votado na próxima terça-feira. Já o governo dos EUA e de Israel rebatem as críticas e ignoram os pedidos por uma interrupção na ofensiva militar.