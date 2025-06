China e Rússia apresentam na ONU proposta de cessar-fogo no Irã

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump foi questionado se iria pressionar o governo de Israel por suspender os ataques. Mas descartou a opção. Um dia depois, ordenou os ataques americanos contra instalações nucleares do Irã.

Hoje, diante de uma solicitação do governo iraniano, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será realizada em Nova York e deve ser palco de acusações entre os principais envolvidos na escalada militar no Oriente Médio.

O texto proposto por russos e chineses não deve ser votado ainda, já que seu processo negociador acaba de ser lançado. Mesmo assim, a reunião medirá a temperatura das diferentes delegações.

Rússia se manifesta

A Rússia "condenou veementemente" os ataques dos EUA. "A decisão irresponsável de submeter o território de um Estado soberano a ataques com mísseis e bombas, independentemente dos argumentos utilizados, é uma violação grosseira do direito internacional, da Carta da ONU e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que já classificaram inequivocamente tais ações como inaceitáveis", disse o governo de Vladimir Putin, em comunicado emitido hoje.

"É particularmente alarmante que os ataques tenham sido realizados por um país que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU", alertou.