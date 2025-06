Irã pede reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU: 'Agressão ilegal'

O governo do Irã pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, depois de ser alvo de ataques por parte do governo dos EUA em suas instalações nucleares.

Na semana passada, duas reuniões realizadas também por conta da operação militar de Israel contra iranianos revelaram um racha profundo na comunidade internacional. Rússia e China denunciaram as violações cometidas contra a soberania iraniana, enquanto o governo dos EUA saiu em apoio aos atos de Benjamin Netanyahu.

Agora, numa carta enviada ao órgão máximo da entidade e obtida pelo UOL, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, criticou a ofensiva militar americana.