Trump joga EUA em escalada militar global e ignora promessa de campanha

Aliados na Otan, como França e Reino Unido, foram alertados momentos antes de os ataques ocorrerem.

Ainda na noite de sábado, as missões diplomáticas em Nova York passaram a ganhar proteção extra, diante do risco de que iranianos optem por atentados em solo americano. O grupo terrorista apoiado pelo Irã, o Kataib Hezbollah no Iraque, anunciou que seus militantes retomariam atentados contra americanos.

O envio de dois aviões B-2 foi o ato mais crítico da política externa de Trump desde que tomou posse. Para o regime iraniano, o ataque terá "consequências eternas" aos americanos. "A guerra está começando para nós", afirmou a Guarda Revolucionária, o principal pilar do poder em Teerã.

Horas depois do anúncio de Trump, o regime no país persa lançou mísseis sobre Israel, fazendo 16 feridos.

Na TV iraniana, a promessa do regime foi de que a retaliação virá e apresentou um mapa do alcance dos mísseis do país contra 20 bases americanas. Cerca de 40 mil soldados americanos estão espalhados por diversas bases americanas na região.

A resposta ainda veio do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que afirmou que, agora, tem o direito legítimo de responder aos ataques dos EUA às suas instalações nucleares. "O Irã se reserva todas as opções para defender sua soberania, seus interesses e seu povo", alertou.