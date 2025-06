Aliado de Putin fala em fornecer armas nucleares ao Irã; Trump faz ameaça

A entrega de uma ogiva desse tipo a outro país violaria o Tratado de Não Proliferação Nuclear da ONU, assinado pela Rússia. Na Europa, onde os EUA mantêm parte de suas armas nucleares, as ogivas estão sob custódia americana. O mesmo pode ser dito sobre as armas nucleares da Rússia em Belarus.

O tom de críticas por parte dos russos contra os americanos tem ganhado a atenção da diplomacia internacional, principalmente por significar uma ruptura à noção de que poderia existir uma aproximação entre Putin e Trump. No domingo, no Conselho de Segurança da ONU, o governo russos chamou o mandatário na Casa Branca de "irresponsável" e de estar "jogando com a segurança da humanidade".

A resposta de Trump não demorou para ser publicada nesta segunda-feira nas redes sociais. "Será que ouvi o ex-presidente Medvedev, da Rússia, falando casualmente a 'palavra N' (Nuclear!) e dizendo que ele e outros países forneceriam ogivas nucleares ao Irã?", questionou.

"Ele realmente disse isso ou é apenas fruto da minha imaginação? Se ele realmente disse isso, e se for confirmado, por favor, me informe IMEDIATAMENTE", insistiu.

"A 'palavra com N' não deve ser tratada de forma tão casual. Acho que é por isso que Putin é 'O CHEFE'. A propósito, se alguém acha que nosso "hardware" foi ótimo no fim de semana, de longe o melhor e mais forte equipamento que temos, 20 anos mais avançado do que os demais, são nossos submarinos nucleares", alertou.

"Eles são as armas mais poderosas e letais já construídas e acabaram de lançar 30 Tomahawks - todos os 30 atingiram seus alvos com perfeição. Portanto, além de nossos excelentes pilotos de caça, obrigado ao capitão e à tripulação!", completou.