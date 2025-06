Embaixador de Israel na ONU quer Trump como prêmio Nobel da Paz

A proposta de Trump como prêmio Nobel da Paz foi inicialmente sugerido por sua base mais radical, inclusive dentro do partido republicano. Mas foi alvo de ironias tanto por parte dos democratas como por diplomatas de outros países.

No último domingo, horas depois de Trump atacar instalações nucleares no Irã, o Conselho de Segurança se reuniu para condenar a atitude do americano.

No encontro, o embaixador do Irã na ONU, Amir Saeid Iravani, criticou a "brutal" ofensiva militar americana e insistiu que o programa nuclear era apenas um "pretexto fabricado" para justificar uma violação da soberania do país. "Não há evidências para substanciar a alegação de que estamos prestes a obter uma arma nuclear", afirmou. Segundo ele, os ataques foram "politicamente motivados".

Para o embaixador, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é um "criminoso" que "dragou os EUA para uma nova guerra". "O governo americano sacrificou sua segurança para resgatar Netanyahu", disse o embaixador. "Israel e EUA decidiram destruir a diplomacia e foi usada para criar uma ilusão na comunidade internacional", disse.

Um dos ataques mais duros veio de Vasily Alekseyevich Nebenzya, embaixador da Rússia na ONU. Ele acusou os EUA de agir de forma "irresponsável" ao atacar o Irã e alertou que o governo de Donald Trump está "jogando com a segurança da humanidade". "Pedimos um cessar-fogo por parte de EUA e Israel", disse.

Condenando Washington, a Rússia afirmou que "por seus aliados, os EUA não apenas fecham os olhos para os crimes em Gaza, mas jogam com segurança da humanidade".