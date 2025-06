Israel ordena novo ataque após acusar Irã de violar cessar-fogo; Teerã nega

"À luz da flagrante violação pelo Irã do cessar-fogo declarado pelo presidente dos Estados Unidos - por meio do lançamento de mísseis em direção a Israel - e de acordo com a política do governo israelense de responder energicamente a qualquer violação, instruí as Forças de Defesa de Israel a continuar as operações de alta intensidade visando os ativos do regime e a infraestrutura terrorista em Teerã", disse.

Os militares israelenses alertaram na terça-feira que "o perigo persiste", apesar de o governo ter anunciado anteriormente que havia concordado com um cessar-fogo.

Já o ministro das Finanças de Israel e um dos líderes da extrema direita, Bezalel Smotrich, afirmou que "Teerã vai tremer".

Irã nega que tenha violado, diz que aceita acordo, mas mantém "dedo no gatilho"

A reação israelense foi respondida pelos iranianos, que negaram que sejam verdadeiras as notícias sobre um ataque com mísseis. Numa declaração oficial, o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã anunciou a "decisão nacional de impor a cessação da guerra contra o inimigo sionista e seus apoiadores vis".

Num esforço para manter sua credibilidade diante dos iranianos, o regime garantiu que o país deu uma "resposta humilhante e exemplar à crueldade do inimigo", disse. O Irã alegou que isso culminou no ataque à base dos EUA no Qatar na noite passada e nos ataques com mísseis contra Israel na madrugada.