Lula e Trump testam forças e influência em eleição estratégica na região

O Brasil também articula com outros governos da região uma contraofensiva para não deixar a Comissão cair nas mãos da Casa Branca ou de movimentos de extrema direita.

Quem é a escolhida de Trump

O nome escolhido pela Casa Branca para o processo eleitoral é Rosa María Payá, filha do falecido Oswaldo Payá, opositor cubano que, segundo a Casa Branca, "assassinado pelo regime cubano".

Nos últimos anos, ela tem sido uma das principais vozes contra a normalização das relações entre os EUA e Havana. Ela tem defendido o embargo americano contra Cuba, enquanto na ONU, a cada ano, mais de 180 países pelo mundo condenam o ato dos EUA.

"Retirar o regime da lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo é contrário à segurança nacional dos EUA", disse Payá nas redes sociais.

A candidata também chegou a dizer que a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, seria uma "apoiadora do terrorismo" e atacou o presidente chileno Gabriel Boric. Já a ex-presidente boliviana ultraconservadora Jeanine Áñez, hoje presa, recebeu elogios da parte da ativista.

Um levantamento realizado ainda pelo Center for Economic and Policy Research apontou ainda a vinculação da aposta do governo Trump com o financiamento americano na ofensiva contra Cuba.

Segundo o documento, a principal afiliação de Payá é a entidade Cuba Decide, da qual ela é fundadora. Cuba Decide, por sua vez, é um projeto da Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), que também foi fundada pela candidata.