Brasil amplia presença no 'Vale do Silício' da China e recebe R$ 6 bi

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) amplia sua presença na China e anuncia a abertura de um novo escritório do "Vale do Silício" do país asiático.

Além do escritório em Pequim e do ponto de apoio em Xangai, a Apex agorá estará em Shenzhen, cidade da província de Guangdong. O local é considerado o "Vale do Silício" chinês - uma Zona Econômica Especial criada em 1979, que se transformou em referência mundial em tecnologia.

O anúncio coincide com a consolidação do projeto no Brasil da gigante chinesa Meituan, empresa de delivery que faz cerca de 90 milhões de entregas diárias. A empresa tem sua sede justamente em Shenzhen.