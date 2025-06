ONU faz 80 anos incerta de seu futuro, em sua maior crise e com demissões

Proposta de Lula patina

Países como o Brasil, porém, alertam que não aceitarão uma simples reforma, sem que os governos sejam consultados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a propor a convocação de uma assembleia constituinte para examinar uma mudança profunda na Carta da ONU. Mas, pelo menos por enquanto, sua ideia não atraiu interesse suficiente.

A crise não é nova. Enquanto as imagens de crianças morrendo em Gaza ou o estupro de mulheres ucranianas chocavam a comunidade internacional, a pergunta legítima da opinião pública mundial era uma só: onde está a ONU neste momento?



O silêncio por parte do Conselho de Segurança diante de crimes de guerra se transformou num grito ensurdecedor de indignação contra a instituição. Pasmo, o mundo acompanhava cada uma das reuniões do órgão da ONU, sem entender como resoluções que pediam a paz eram vetadas.



A resposta para isso, porém, exige voltar aos anos de criação da instituição. De fato, a Segunda Guerra Mundial ainda abalava países inteiros quando, de maneira sigilosa, diplomatas dos EUA e Europa iniciaram consultas para avaliar que mundo construiriam depois de os canhões terem sido silenciados.



A ideia era a de criar um sistema pelo qual um conflito daquela dimensão pudesse ser evitado. Mas esse não era o único objetivo. Os vencedores também buscavam a construção de uma estrutura pela qual a sua visão de mundo - e seus interesses - seria consolidada.



Em encontros confidenciais em meados de 1944 em Washington - na mansão Dumbarton Oaks -, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética traçaram como seria essa nova instituição. O plano foi ainda apresentado para a China, ainda que os asiáticos tivessem tido pouca chance de influenciar no processo.



Foi em Dumbarton Oaks, portanto, que a ideia de um Conselho de Segurança foi apresentada. O órgão da ONU poderia autorizar a mobilizar força militar contra a agressão e determinar uma ação contra invasores.



Mas com uma condição: aqueles quatro países teriam o poder de veto sobre qualquer tema que envolvesse seus próprios interesses nacionais. Ou seja, nenhum deles poderia ser alvo de uma decisão da ONU e manteriam sua liberdade para agir.



Um episódio ficaria famoso. Durante as negociações, o ministro das Relações Exteriores soviético, Viatcheslav Molotov, perguntou se a futura ONU poderia condenar uma eventual ação militar soviética, como a Liga das Nações fez contra a URSS ao invadir em 1939 a Finlândia. A resposta foi dada pelos britânicos: o veto protegeria o Kremlin de interferências internacionais. Ele poderia ficar tranquilo.



O acordo sobre o veto acabaria sendo atingido meses depois, em Yalta, na Crimeia, onde Churchill, Roosevelt e Stalin, se reuniram em 11 de fevereiro de 1945. Os três, assim, estavam prontos para convocar a Conferência de São Francisco, em abril daquele ano.



A França, até então invadida pelos nazistas, apenas foi incorporada como potencial membro do Conselho de Segurança ao final da guerra e já com a negociação praticamente encerrada.



As regras para participar do evento eram claras: nenhuma emenda às propostas das cinco potências poderia ser adotada sem o consentimento delas mesmas. Assim, a ideia do direito ao veto seria preservada.



E foi assim que governos de todo o mundo se reuniram em São Francisco para finalizar a Carta das Nações Unidas, uma espécie de bússola para um novo mundo que nascia.



O encontro foi repleto de tensão, espionagem e jogadas políticas. Do lado americano, o governo contratou pessoas que poderiam fazer leitura labial para que conseguissem saber, de antemão, o que diziam os membros da delegação soviética. Já o Kremlin, desconfiado dos anfitriões, se recusou a ter sua delegação hospedada num hotel da cidade americana. A escolha foi permanecer num navio ancorado no pacífico.



Mas um acordo foi obtido, inaugurando uma fase inédita para a diplomacia global.



Não demorou para que o primeiro veto fosse aplicado e a história revelou como aquela organização com ambições das mais nobres seria vítima de seus próprios criadores.



Em fevereiro de 1946, os soviéticos impediram a aprovação de uma resolução para retirar tropas estrangeiras do Líbano e da Síria. Nas décadas seguintes, e com a Guerra Fria, a URSS vetou em 107 ocasiões resoluções da ONU até 1970.



Foi apenas na década de 70, de fato, que os americanos começariam a usar esse instrumento. E, desde então, lideram com essa atuação. Só para proteger Israel de qualquer tipo de condenação, os americanos já vetaram 49 resoluções.



Outra constatação da Guerra Fria foi a decisão das potências de ignorar o mandato que elas mesmas tinham dado.



Assim, os EUA esnobaram o Conselho de Segurança ao intervir no Irã em 1953, na Guatemala em 1954, nas ações em Granada e no Panamá nos anos 80. No caso dos soviéticos, as intervenções na Hungria (1956), em Praga (1968) ou a invasão do Afeganistão (1979) ignoraram solenemente a ONU.



A situação mudaria com o colapso da URSS e o fim da Guerra Fria. A partir de 1991, o Conselho de Segurança voltou a funcionar, com um sentimento de que poderia haver uma cooperação entre as potências em busca de uma estabilidade internacional.



O período foi marcado pela aprovação de ações no Kuwait, Camboja, El Salvador e Guatemala, além da criação de missões de paz na Georgia, Tajiquistão, Macedônia, Bósnia, Angola, Haiti e República Centro Africana.



Operações para monitorar eleições, a administração do Timor Leste e a criação de tribunais internacionais também foram aprovadas, num período que chegou a ser chamado de "Era Dourada" da ONU.



Mas a década de consenso chegou ao final. Em parte por conta dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.Também pesou as novas posturas de China e Rússia, ambas em busca de um protagonismo na definição do que seria o século 21.



Desde então, uma nova e longa etapa de impasse voltou a dominar a diplomacia mundial.

Sobreviverá?

80 anos depois de sua criação, o sistema que atendia aos interesses das potências está em sua crise mais profunda e incapaz de agir, justamente quando o mundo mais precisava de uma resposta global a desafios como a urgência climática, migrações e pandemias.

O temor de embaixadores, inclusive de brasileiros, é que diante dos golpes sofridos pela ONU nos últimos anos, restabelecer uma credibilidade seja um desafio. Parte de sua legitimidade está enterrada sob os escombros de Gaza e da Ucrânia.



A ONU certamente não se limita ao Conselho de Segurança. A cada ano, mais de 200 milhões de pessoas pelo mundo se alimentam, recebem remédios e abrigo graças aos trabalhos da entidade. São em suas agências que trabalhos fundamentais garantem o combate às doenças, preservação de florestas e emissões de gases de efeito estufa.



Mas a ONU sabe que vive uma encruzilhada. Para sua cúpula, se não passar por uma reforma com o fim do veto e uma ampliação dos membros do Conselho de Segurança, seu destino pode ser seu próprio colapso. O problema é que, para que uma reforma seja aprovada, todas as potências precisam estar de acordo, um cenário que hoje não parece provável.



Não seria a primeira vez que um órgão mundial desapareceu. Antes da ONU, a Liga das Nações tentou estabelecer regras globais e, assim, evitar a repetição da Primeira Guerra Mundial. Quando ficou evidente que ela não teria a capacidade de frear as invasões nazistas e a eclosão do Holocausto, a instituição melancolicamente fechou suas portas.



Em Nova York, a cúpula das Nações Unidas conhece bem essa história.