Prisão para migrantes cercada por jacarés causa revolta nos EUA: ‘Desumano’

Um dos principais artífices da política contra os estrangeiros na Flórida é o procurador-geral do estado James Uthmeier, que por anos foi o chefe de gabinete do governador republicano e ultraconservador Ron DeSantis.

"Não precisamos construir muito tijolo e argamassa", disse Uthmeier, em uma recente entrevista. "E, felizmente, a Mãe Natureza faz muito no perímetro", constatou. "Realmente não há para onde ir. Se você for alojado lá, se for detido lá, não há como entrar nem sair", completou.

A secretária do Segurança Doméstica do governo, Kristi Noem, disse que a nova instalação será financiada pelos recursos federais. Parte do dinheiro será ainda desviado de programas de emergência dedicados para atender a vítimas de furacões e de outros desastres naturais.

"Estamos trabalhando a toda velocidade em maneiras inovadoras e econômicas de cumprir o mandato do povo americano para deportações em massa de estrangeiros criminosos", disse Noem.

"Alcatraz Jacaré"

Chamada de "Alcatraz Jacaré", numa alusão à famosa prisão de segurança máxima, a obra está sendo alvo de denúncias.