Republicano pede pressa de Trump em sanções contra autoridades no Brasil

No documento, ele pede que o governo possa "agir rapidamente para impor essas sanções e, para fins de possível responsabilização futura, identificar outras autoridades brasileiras envolvidas na repressão transnacional contra brasileiros nos Estados Unidos".

"O Brasil, que já foi um parceiro democrático regional, está se aproximando de um ponto de ruptura institucional. Não podemos nos dar ao luxo de lamentar retrospectivamente a inação quando os sinais de alerta são claros e as ferramentas estão disponíveis", completa.

Bolsonarista alvo de ironias por parte dos democratas

Apesar da carta, Paulo Figueiredo não foi unanimidade em sua audiência ao repetir mentiras sobre a existência de uma suposta ditadura no Brasil e chamando o ministro Alexandre de Moraes de "ditador de fato do Brasil". O neto do último general do regime militar pedia sanções contra autoridades brasileiras e atua, ao lado de Eduardo Bolsonaro, para convencer o governo de Donald Trump a agir contra o STF.

Se congressistas republicanos aliados ao movimento de extrema direita americana lhe dão atenção e se as chances são reais de que a Casa Branca opte por uma ofensiva contra o Brasil, a realidade foi bem diferente quando chegou a vez do deputado democrata Jim McGovern, copresidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, tomar a palavra.

"Fico feliz que você (Figueiredo) se sinta seguro como jornalista nos EUA. Não tenho certeza se me sinta seguro como político nos EUA, mas essa é a realidade", disse McGovern, arrancando risadas da sala e rebatendo uma fala do brasileiro que fazia supostas denúncias de repressão no Brasil.