Trump obtém vaga em órgão de direitos humanos; brasileiro vive impasse

"Retirar o regime da lista de Estados Patrocinadores do Terrorismo é contrário à segurança nacional dos EUA", disse Payá nas redes sociais.?

A candidata também chegou a dizer que a vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, seria uma "apoiadora do terrorismo" e atacou o presidente chileno Gabriel Boric. Já a ex-presidente boliviana ultraconservadora Jeanine Áñez, hoje presa, recebeu elogios da parte da ativista.?Um levantamento realizado ainda pelo Center for Economic and Policy Research apontou ainda a vinculação da aposta do governo Trump com o financiamento americano na ofensiva contra Cuba.

Segundo o documento, a principal afiliação de Payá é a entidade Cuba Decide, da qual ela é fundadora. Cuba Decide, por sua vez, é um projeto da Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), que também foi fundada pela candidata.

"As finanças de nenhuma das organizações são totalmente públicas", diz o centro de pesquisa. "No entanto, a Cuba Decide lista publicamente vários de seus financiadores em sua página "Supporters" (Apoiadores). Um número significativo desses financiadores recebe financiamento do governo dos EUA para trabalhos aparentemente relacionados aos da Cuba Decide", destacam.