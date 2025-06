Governo Trump ameaça deixar a OEA e região denuncia 'chantagem'

O governo de Donald Trump fez nesta semana uma ameaça de que pode deixar a OEA (Organização dos Estados Americanos) se seus interesses não forem atendidos. O gesto da Casa Branca deixou governos da região preocupados, enquanto outros consideraram a fala como uma "chantagem diplomática".

A condição imposta pelos EUA foi a de que a OEA amplie a pressão sobre a Venezuela e Haiti, além de garantir que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos considere os pontos de vista do movimento ultraconservador.

Em discurso na Assembleia Geral da OEA ontem, o posicionamento do governo Trump foi explicitado pelo sub-secretário de Estado norte-americano, Christopher Landau. "Como vocês devem saber, o presidente Trump emitiu um decreto do Executivo nos primeiros dias deste governo instruindo o secretário de Estado a analisar, dentro de seis meses, todas as organizações internacionais das quais os Estados Unidos são membros, com o intuito de determinar se tal filiação é do interesse dos Estados Unidos e se tais organizações podem ser reformuladas", explicou.